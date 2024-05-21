Месси уделал Роналду и стал самым популярным футболистом

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым популярным футболиста в чате Твича, сообщают Vesti.kz.

По данным Streams Charts, Месси упоминали на сервисе более 2,93 миллиона раз за год.

Вторым по этом показателю стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с 1,45 миллиона упоминаний. Про нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду писали 896,2 тысячи раз.

Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Напомним, Месси с лета 2023 года выступает за "Интер Майами". За этот период аргентинец принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

Роналду с 2023 года играет за саудовский "Аль-Наср", в составе которого он провел 64 матча, забил 60 и сделал 14 ассистов.

При этом самым популярным клубом стала "Барселона", про которую упоминали на сервисе свыше миллиона раз в сезоне-2023/24. Второе место занимает ПСЖ, третье – "Интер".

Среди тренеров лидирует Хави ("Барселона") – 3,91 миллиона упоминаний. На втором месте находится Хаби Алонсо ("Байер"), на третьем – Жозе Моуринью (экс-тренер "Ромы").