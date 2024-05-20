Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Арменией и Азербайджаном

Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеские матчи с Арменией (7 июня) и Азербайджаном (11 июня), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все - "Астана"), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все - "Актобе"), Сергей Малый, Темирдан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Адильхан Добай ("Жетысу"), Михаил Габышев ("Елимай"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Зуев ("Арсенал", Россия);

Полузащитники: Асзат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все - "Ордабасы"), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все "Актобе"), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба "Астана"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Ислам Чесноков ("Тобол");

Нападающие: Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (все - "Астана"), Иван Свиридов ("Елимай"), Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция).