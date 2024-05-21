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Криштиану Роналду совершил футбольное чудо. Известна реакция Бензема

Криштиану Роналду совершил футбольное чудо. Известна реакция Бензема
©ФК "Аль-Иттихад"

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

На данный момент 36-летний форвард находится в Мадриде, где проходит курс восстановления после травмы голени. По информации источника, француз часто высказывается о своих впечатлениях от чемпионата Саудовской Аравии в негативном ключе. Нападающего не устраивает низкий уровень футбола чемпионата, а также отсутствие профессионализма в некоторых областях.

Отмечается, что Бензема настолько разочарован сложившейся ситуацией, что хотел бы покинуть "Аль-Иттихад".

Суверенный фонд Саудовской Аравии, благодаря которому именитые футболисты выступают в национальном чемпионате, готов сделать все, чтобы форвард остался в лиге и рассматривает вариант с переходом игрока в одну из ведущих команд лиги. "Аль-Иттихад" идет на пятом месте в турнирной таблице, в то время как "Аль-Хилаль" уже досрочно завоевал чемпионство.

Также издание подчеркивает, что Бензема могут отпустить только в том случае, если в лигу перейдет другой звездный форвард.

Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года, куда перешел из "Реала" после 14 лет в клубе. Его действующий контракт с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне француз сыграл 29 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, с 2023 года в Саудовской Аравии выступает бывший партнер Бензема по "Реалу" - Криштиану Роналду, переход которого в "Аль-Наср" и вызвал "трансферный бум" в чемпионате.

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Метки:
Саудовская Аравия Футбол

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