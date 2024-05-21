"Ливерпуль" ищет тренера после ухода Клоппа. Способ поиска удивил

Английский "Ливерпуль" разместил объявление о том, что клуб ищет тренера по стандартным положениям в штаб нового рулевого команды Арне Слота, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Первый спорт".

Отмечается, что мерсисайдский клуб обещает достойную зарплату и отпуск длиной в 25 дней.

Напомним, что в понедельник "Ливерпуль" объявил о назначении Арне Слота из Нидерландов - главным тренером. Специалист вступит в должность уже 1 июня. Он заменит немецкого наставника Юргена Клоппа, который объявил об уходе еще в начале года. Он возглавлял англичан с 2016 года.

В этом сезоне, "Ливерпуль" финишировал на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем сезоне команда Арне Слота будет представлять страну в Лиге чемпионов.