"Олимпиакос" выиграл Лигу конференций и вошел в историю

В Афинах (Греция) на стадионе "ОПАП Арена" завершился финал Лиги конференций, в котором встречались местный "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина", сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное время победу "Олимпиакосу" принес гол марокканского нападающего Аюба Эль-Кааби (116-я минута). Он же был признан лучшим игроком матча.

Также Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром Лиги конференций сезона-2023/24. Он забил 11 мячей в девяти матчах.

Таким образом, "Олимпиакос" стал первой греческой командой, выигравшей турнир под эгидой УЕФА. Ранее до финала доходил только "Панатинаикос", который в 1971 году уступил в решающем матче Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) амстердамскому "Аяксу". На юношеском уровне "молодежка" "Олимпиакоса" в этом сезоне выиграла Юношескую лигу УЕФА.

Для главного тренера "Олимпиакоса" Хосе Луиса Мендилибара это второй успешный еврокубковый финал подряд. Победы в Лиге конференций и Лиге Европы - единственные трофеи в карьере 63-летнего баскского специалиста.

"Фиорентина" в пятый раз проигрывает в финале еврокубковых турниров. Ранее "фиалки" оставались в шаге от трофея в финалах Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) в 1957 году, Кубка обладателей кубков УЕФА в 1962-м, Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы) в 1990-м и Лиги конференций в сезоне-2022/23. В 1961 году "скуадра виола" выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА - первый в истории розыгрыш турнира.

🇬🇷🏆 Olympiacos lift the Conference League trophy.



pic.twitter.com/bHd7dhNwk8 — CentreGoals. (@centregoals) May 29, 2024

Лига конференций УЕФА – третий по значимости европейский клубный футбольный турнир. В нынешнем сезоне он проводился третий раз в истории. Прошлыми победителями Лиги конференций становились итальянская "Рома" (2022) и английский "Вест Хэм Юнайтед" (2023).