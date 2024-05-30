ПСЖ "кинул" Мбаппе на почти 40 миллиардов: клуб узнал последствия

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может получить бан на два трансферных окна за невыплату зарплаты нападающему Киллиану Мбаппе, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, парижане не выплатили Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль. Тем самым ПСЖ сэкономил 80 миллионов евро (38,5 миллиарда тенге). В данный момент юристы Мбаппе работают по делу о невыплатах.

По информации источника, решение не выплачивать футболисту деньги президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял после того, как глава "Реала" Флорентино Перес дал понять, что не заплатит за игрока, который станет свободным агентом.

Если ПСЖ не заплатит Мбаппе, тот может подать жалобу в палату по разрешению споров ФИФА. Игрок может сделать это, если задержка зарплаты превышает 30 суток.

После этого клубу грозят санкции. Это может быть выговор, штраф или запрет регистрации новых футболистов на одно или два трансферных окна. Пока неизвестно, что собирается делать ПСЖ.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Ранее Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что француз подпишет с "Реалом" пятилетний контракт.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.