Анчелотти "отказался" от Мбаппе и назвал клуб, в котором завершит карьеру

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сделал заявление о своем будущем. Также он отказался комментировать переход французского нападающего Килиана Мбаппе в испанский клуб, передают Vesti.kz.

"Мбаппе? Я буду комментировать только своих игроков, потому что они очень, очень хороши. Винисиус прогрессирует с каждым днем, Джуд Беллингем сразу понял, что значит быть в "Реале".

Футбол - это сложно и просто. Но простого больше. Для него просто нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи - это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему хватает.

Я завершу карьеру в "Реале", но сначала хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов", - сказал Анчелотти в интервью La Repubblica.