Месси забил гол, но не спас "Интер Майами" от фиаско: видео

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, потерпел поражение от "Атланты Юнайтед" в матче МЛС, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум" в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил грузинский полузащитник Саба Лобжанидзе (44-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Джамал Тьяре (73-я).

У хозяев отличился Месси (62-я) с передачи Серхио Бускетса. Их звездные партнеры Жорди Альба и Луис Суарес вышли в стартовом составе, но результативными действиями не отметились.

Таким образом, аргентинец забил впервые за три игры. Всего на счету Месси 13 мячей и 11 ассистов в 14 матчах сезона во всех турнирах.

У "Интер Майами" прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия. Несмотря на это, команда Месси с 34 очками возглавляет сводную турнирную таблицу МЛС. "Атланта Юнайтед" (16) идет на 22-м месте.