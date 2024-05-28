Клуб Роналду "положил глаз" на звезду АПЛ

Клуб португальского форварда Криштиану Роналду "Аль-Наср" захотел подписать бразильского футболиста "Ливерпуля" Алиссона, передает Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Саудовский клуб планирует переманить футболиста ближайшим летом.

При этом, голкипер Алиссон выступает за "Ливерпуль" с лета 2018 года. С тех пор бразилец провел 263 официальных матча, в которых пропустил 236 голов и при этом один раз даже смог забить.

Вместе с командой он становился чемпионом Англии и обладателем Лиги чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Алиссона в 28 миллионов евро.

Отметим, что за "Аль-Наср" Роналду выступает с 2023 года.