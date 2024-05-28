Роналду узнал свое будущее в "Аль-Насре"

"Аль-Наср" планирует этим летом переговоры о продлении контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду, передает Vesti.kz.

Текущий контракт португальской суперзвезды истекает в 2025-м году, и предполагается, что в ходе переговоров его можно продлить на 12 месяцев.

Считается, что Роналду открыт к дополнительному году, и следовательно он будет играть, пока ему не исполнится 41 год.

Это может дать ему шанс сыграть на чемпионате мира 2026-го года в США, Канаде и Мексике.

Любая новая сделка также будет сопровождаться дополнительным повышением заработной платы. Текущая зарплата 39-летнего футболиста составляет 200 миллионов евро плюс бонусы.

Он выступает за команду с 2023 года.