|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Лига Европы 2014/15
|Ширак
|
2
|
1+0
|
+1/-0
|
|
|180
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Тобол
|
10
|
3+2
|
|
|
|617
|3 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Тобол
|
1
|
0+1
|
|
|
|62
|4 (4)
|Лига чемпионов 2022/23
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|16
|Лига конференций 2022/23
|Тобол
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|212
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Тобол
|
11
|
5+0
|
|
2
|
|458
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|47