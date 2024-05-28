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Криштиану Роналду сделал выбор между рекордами и командой

Криштиану Роналду сделал выбор между рекордами и командой
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футбола Криштиану Роналду высказался о сезоне в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В матче заключительного тура чемпионата "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттихад" (4:2). В той игре Роналду оформил дубль, который позволил ему побить рекорд лиги по голам за сезон – на счету португальца 35 мячей.

"Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня "Аль-Наср" сыграет в финале с "Аль-Хилалем"). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.

Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное – всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше", - цитирует Криштиану Goal.

Добавим, что Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям, став лучшим бомбардиром турнира. В активе португальца 46 (35+11) очков в 30 матчах.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырех национальных чемпионатов. Подробнее - здесь.

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

За "Аль-Наср" нападающий выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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