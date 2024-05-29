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Новости спорта Футбол Турция
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В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову

В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову
©instagram.com/adskulubu

Нападающий национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов может покинуть клуб турецкой Суперлиги "Адана Демирспор", передает Vesti.kz со ссылкой на Simseknews.

Как сообщает источник, ожидается, что "Адана Демирспор" расстанется с 28-летним казахстанским форвардом. В минувшем сезоне Аймбетов провел за турецкую команду девять матчей в Суперлиге, в которых забил один гол. Казахстанец дважды попал в стартовый состав, в семи играх он выходил на замену. "Адана Демирспор" завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, Абат перешел в команду в феврале этого года на правах свободного агента. Его контракт действует до 30 июня 2025 года. 

 

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Метки:
Аймбетов Абат Турция

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