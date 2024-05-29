В Турции приняли окончательное решение по Аймбетову

Нападающий национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов может покинуть клуб турецкой Суперлиги "Адана Демирспор", передает Vesti.kz со ссылкой на Simseknews.

Как сообщает источник, ожидается, что "Адана Демирспор" расстанется с 28-летним казахстанским форвардом. В минувшем сезоне Аймбетов провел за турецкую команду девять матчей в Суперлиге, в которых забил один гол. Казахстанец дважды попал в стартовый состав, в семи играх он выходил на замену. "Адана Демирспор" завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, Абат перешел в команду в феврале этого года на правах свободного агента. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.