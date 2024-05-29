© Мбаппе удивил ответом на вопрос о "Реале"

Французский нападающий Килиан Мбаппе ответил на вопрос, будет ли он болеть за мадридскую команду в финале Лиги чемпионов против дортумандской "Боруссии".

Недавно он объявил об уходе из ПСЖ. Сообщалось, что "Реал" уже договорился с футболистом о контракте и представит его в июле.

"Нет, я просто буду смотреть финал, как и вы. Когда ты любишь футбол, ты смотришь каждую игру. Я смотрю многие игры, когда есть возможность. Я смотрю матчи чемпионатов Франции, Англии, Испании, Германии, Италии… Конечно, я буду смотреть финал Лиги чемпионов", - сказал Мбаппе CNN Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в субботу, 1 июня. В нем "Боруссия" сыграет с "Реалом".