Чемпионка Европы лишила Казахстан лицензии на Олимпиаду

Сегодня, 29 мая, в Бангкоке (Таиланд) начался очередной соревновательный день в рамках заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Первой на ринг от Казахстана поднялась Наталья Богданова, выступающая в весовой категории до 66 килограммов. Ей противостояла осетинская спортсменка Кристина Кулухова, представляющая Сербию. Бой завершился победой Кулуховой.

Таким образом, Кулухова, являющаяся победительницей чемпионата Европы-2024, продолжит борьбу за олимпийскую лицензию, тогда как Богданова выбыла из отбора.

Ранее женская сборная Казахстана осталась без лицензии в весовой категории до 54 килограммов.

Сегодня от Казахстана также будут боксировать Римма Волосенко (до 60 килограммов) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63.5 килограмма), подробности - здесь.