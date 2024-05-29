Прямая трансляция боев сборной Казахстана за путевку в Париж-2024

Сегодня, 29 мая, в Бангкоке (Таиланд) продолжатся бои в рамках заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят три человека.

66 кг. Наталья Богданова - Кристина Кулухова (Сербия). Начало - в 11:45 по времени Астаны;

60 кг. Римма Волосенко - Анкушита Боро (Индия). Начало - в 16:45;

63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Джанлуиджи Маланга (Италия). Начало - в 18:15.

Прямая трансляция для просмотра будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Напомним, ранее женская сборная Казахстана осталась без лицензии в весовой категории до 54 килограммов, подробности - здесь.