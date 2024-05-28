Не сдержала слез: решилась судьба чемпионки Азии из Казахстана в отборе на ОИ

Казахстанская боксерша Улжан Сарсенбек провела свой первый бой на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 54 килограммов Улжан встретилась с представительницей США Шерой Мэй Патрисио и уступила ей единогласным решением судей. После поражения девушка не смогла сдержать слез.

Напомним, что Улжан завоевала право выступить на турнире в Бангкоке по итогам мини-турнира в Астане. Она является трехкратной чемпионкой Азии среди молодежи.