Не сдержала слез: решилась судьба чемпионки Азии из Казахстана в отборе на ОИ

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Казахстанская боксерша Улжан Сарсенбек провела свой первый бой на лицензионном турнире в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.
На стадии 1/16 финала весовой категории до 54 килограммов Улжан встретилась с представительницей США Шерой Мэй Патрисио и уступила ей единогласным решением судей. После поражения девушка не смогла сдержать слез.
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