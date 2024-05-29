Азиатская конфедерация бокса разобрала победу казаха в отборе на Олимпиаду

Азиатская конфедерация бокса (ASBC) отметила очередную победу казахстанца Мухаммедсабыра Базарбайулы на мировом отборочном турнире на Олимпийские игры-2024, проходящем в эти дни в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.
Базарбайулы во втором бою победил Мизана Айкола из Турции.
"Мухаммедсабыр Базарбайулы из Казахстана, бывший чемпион Азии среди молодежи, получил свой второй шанс получить путевку в Париж после лицензионного турнира в Бусто-Арсицио. 22-летний боксер был очень мотивирован в поединке против Мизана Айкола из Турции, и в первом раунде ему удались мощные левые джебы. Базарбайулы доминировал в этом бою, его южный стиль выглядел неудобным для турецкого парня, поэтому казахстанец теперь в тop-16", - говорится в публикации ASBC.
Отметим, что Базарбайулы уже сегодня, 29 мая, вернется в ринг. Его соперником станет итальянец Джанлуиджи Маланга. Начало боя - в 18:15 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.
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