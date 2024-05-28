Боксер из Казахстана выиграл второй бой в отборе на Олимпиаду-2024

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы провел свой второй бой на заключительном мировом отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд), на котором разыгрываются лицензии на Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма он встречался турком Мизаном Айколом. Казахстанец доминировал на протяжении всех трех раундов и одержал закономерную победу единогласным решением судей.

Следующим соперником Мухаммедсабыра станет Джанлуиджи Маланга из Италии.

Напомним, в первом бою Базарбайулы победил филиппинца Кристиана Питта Лоранта по прозвищу "Золотой мальчик".

Позднее на ринг выйдет еще один представитель Казахстана. В вечерней сессии Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) в 1/16 финала подерется с американкой Шерой Мэй Патрисио.

Добавим, что сборной Казахстана осталось добрать одну олимпийскую лицензию у мужчин, а у женщин - пять.

Обладатели путевок на Олимпиаду-2024 по итогам турнира в Бангкоке станут известны 2 июня.