Боксер сборной Казахстана ушел в профи. Есть дата боя и соперник

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев решил попробоваться себя на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

Его дебют в новом амплуа состоится в рамках вечера бокса в Алматы, который пройдет 1 июня. Его соперником будет россиянин Дмитрий Хасиев (12-6-2, 6 КО). Сам бой пройдет в лимите первого полусреднего веса.

Напомним, Тольтаев выступал за сборную Казахстана на двух чемпионатах мира - в 2021 году (Белград, Сербия) и 2023 году (Ташкент, Узбекистан). Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата Азии-2019.

На предстоящем вечере бокса также выступит его брат - Саматали Тольтаев, у которого уже есть один поединок в профи.