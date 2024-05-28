Тайсону запретили нокаутировать Пола? Известны детали контракта их боя

Стали известны любопытные детали контракта на самый сумасшедший бой года - между 57-летний экс-чемпионом в супертяжелом весе Майком Тайсоном и 27-летним ютубером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.

По словам члена Международного зала боксерской славы (IBHOF) британца Карла Фроча, в документе якобы есть сразу несколько ограничений для легенды.

"Из того, что я слышал по контракту, Майк получит меньше денег, если победит Пола в стартовом раунде. И еще меньше, если нокаутирует его. Грубо говоря, весь его контракт состоит из ограничений в зависимости от того, как он победит. Не знаю, насколько эти слухи подтверждены, но мне рассказали, что если Тайсон уничтожит Пола, то получит меньше денег", - цитирует Фроча Boxing247.com.

Напомним, бой Тайсон - Пол состоится 21 июля в Арлингтоне (США). Сообщалось, что за этот поединок "Железный Майк" может заработать около 20 миллионов долларов.

На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл ирландцу Кевину Макбрайду. Всего за свою карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.

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