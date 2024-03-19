Стал известен гонорар Майка Тайсона за бой с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал возможный гонорар бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона за бой с блогером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

По его словам, за этот поединок Тайсон должен заработать около 20 миллионов долларов.

"Я уважаю Майка. Но, очевидно, для танго нужны двое. Мне кажется, ему, вероятно, действительно хорошо заплатят. Возможно, в итоге он заработает около 20 миллионов, а ведь Майку вот-вот исполнится 58 лет", - приводит слова Сехудо Give me Sport со ссылкой на его выступление в подкасте с Камару Усманом.

О проведении поединка между 57-летним Тайсоном и 27-летним Полом стало известно 7 марта. Бой пройдет 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри. В последнем поединке, который прошел по правилам бокса, блогер победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

В 2020 году Тайсон выходил на ринг против соотечественника Роя Джонса. Выставочный бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году в последнем профессиональном поединке он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.