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Бой с Алимханулы? Кроуфорд узнал судьбоносную новость

Бой с Алимханулы? Кроуфорд узнал судьбоносную новость
©instagram.com/tbudcrawford

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) официально переведен в чемпионы в отпуске по версии WBC в полусреднем весе, передает Vesti.kz.

Об этом организация объявила посредством соцсетей. Забавно, что изменение статуса Кроуфорда пока что никак не повлияло на статус временного чемпиона организации американца Марио Барриоса. По идее, сразу же после перевода Кроуфорда его должны были повысить до полноценного чемпиона. 

Сообщается, что Теренс продолжит карьеру дивизионом выше (до 69,9 кг): 3 августа в Лос-Анджелесе (США) попытается отобрать пояс WBA в первом полусреднем весе у Исраила Мадримова из Узбекистана.

Отметим, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 10 КО) является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO.

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Метки:
Кроуфорд Теренс Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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