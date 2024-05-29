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В Британии объявили следующий бой "Казахского короля нокаутов"

В Британии объявили следующий бой "Казахского короля нокаутов"
©instagram.com/sultanzaurbek

Британская промоутерская компания Wasserman Boxing объявила о возвращении на ринг непобежденного казахстанского боксера Султана Заурбека (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Отмечается, что он проведет бой 21 июня в Болтоне. При этом имя соперника не называется.

"Не связывайтесь с Султаном", - говорится в описании к видео.

Хотя казахстанец ранее заявил, что встретится с экс-чемпионом мира по версии IBO британцем Джеймсом Диккенсом (32-5, 12КО). Однако на портале BoxRec также нет информации о ближайшем сопернике Султана.

Свой последний бой Заурбек провел в марте в Телфорде (Англия), где победил единогласным решением судей колумбийца Виктора Хулио (17-11, 9 КО).

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Метки:
Заурбек Султан Профессиональный бокс

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