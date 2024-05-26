Боксер из Казахстана побил "Золотого мальчика" в отборе на Олимпиаду

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы стартовал с победы в заключительном отборочном турнире на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
В бою весовой категории до 63.5 килограмма он уверенно прошел филиппинца Кристиана Питта Лоранта по прозвищу "Золотой мальчик".
Филиппинец, к слову, является бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи (2018).
Базарбайулы - единственный представитель мужской сборной Казахстана на этом турнире, от женской команды выступят пять человек, с расписанием боев можно ознакомиться здесь. Назым Кызайбай (до 50 килограммов) уже отметилась досрочной победой.
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