Опубликовано расписание боев боксеров из Казахстана в отборе на Олимпиаду

Сегодня, 24 мая, в Бангкоке (Таиланд) стартовал последний отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
За лицензии также будут биться представители Казахстана, но они выйдут на ринг в другие дни.
Ниже представляем расписание боев казахстанцев:
25 мая
50 кг. Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия).
26 мая
63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Кристиан Питт Лорант (Филиппины).
27 мая
60 кг. Римма Волосенко - Мария Фелиситас Гангльбауэр (Германия).
75 кг. Валентина Хальзова - Каролина Махно (Украина).
28 мая
54 кг. Улжан Сарсенбек - Шера Мэй Патрисио (США).
29 мая
66 кг. Наталья Богданова - Кристина Кулухова (Сербия).
Как видно, женскую сборную Казахстана представят пять человек, а мужскую - один. Более подробно с соперником Базарбайулы можно ознакомиться здесь.
Последний шанс, или Как боксеры из Казахстана будут биться за Олимпиаду в Париже
Загрузка матч-центра...
Реклама