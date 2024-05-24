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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Опубликовано расписание боев боксеров из Казахстана в отборе на Олимпиаду

Опубликовано расписание боев боксеров из Казахстана в отборе на Олимпиаду
©КФБ

Сегодня, 24 мая, в Бангкоке (Таиланд) стартовал последний отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

За лицензии также будут биться представители Казахстана, но они выйдут на ринг в другие дни.

Ниже представляем расписание боев казахстанцев:

25 мая

50 кг. Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия).

26 мая

63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Кристиан Питт Лорант (Филиппины).

27 мая

60 кг. Римма Волосенко - Мария Фелиситас Гангльбауэр (Германия).
75 кг. Валентина Хальзова - Каролина Махно (Украина).

28 мая

54 кг. Улжан Сарсенбек - Шера Мэй Патрисио (США).

29 мая

66 кг. Наталья Богданова - Кристина Кулухова (Сербия).

Как видно, женскую сборную Казахстана представят пять человек, а мужскую - один. Более подробно с соперником Базарбайулы можно ознакомиться здесь.

Последний шанс, или Как боксеры из Казахстана будут биться за Олимпиаду в Париже

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Метки:
Кызайбай Назым женский бокс Сборная Казахстана по боксу

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