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Самая красивая боксерша Казахстана объявила имя следующей соперницы

Самая красивая боксерша Казахстана объявила имя следующей соперницы
©instagram.com/muzdi_______/

Известная казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман (3-0, 2 КО) рассказал, кто будет ее соперницей в следующем бое на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.

Непобежденная в профи казахстанка проведет поединок с Моникой Сингх из Индии (5-1, 3КО).

Моника является вторым номером в своем весе в Индии по мнению авторитетного сайта boxrec. Поединок пройдет в легчайшем весе, до 53.5 кг.

Бой пройдет первого июня в Алматы, в ADD арене. Начало в 17:00. 

Напомним, что в последнем бою Балауса в декабре 2023-го года в Алматы одержала победу техническим нокаутом над египетской спортсменкой Мариам Габри.

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Метки:
Муздиман Балауса Бокс женский бокс Профессиональный бокс

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