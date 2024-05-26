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Реклама Новости спорта Бокс Профи-бокс Сегодня 18:00 Комментарии Самая красивая боксерша Казахстана объявила имя следующей соперницы ©instagram.com/muzdi_______/ Известная казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман (3-0, 2 КО) рассказал, кто будет ее соперницей в следующем бое на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz. Непобежденная в профи казахстанка проведет поединок с Моникой Сингх из Индии (5-1, 3КО). Моника является вторым номером в своем весе в Индии по мнению авторитетного сайта boxrec. Поединок пройдет в легчайшем весе, до 53.5 кг. Бой пройдет первого июня в Алматы, в ADD арене. Начало в 17:00. Напомним, что в последнем бою Балауса в декабре 2023-го года в Алматы одержала победу техническим нокаутом над египетской спортсменкой Мариам Габри. Поделиться в соц. сетях:













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