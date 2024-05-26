Казахстан выиграл еще одну медаль ЧМ по тяжелой атлетике

Тяжелоатлетка Сания Орманбаева принесла Казахстану очередную медаль на чемпионате мира среди молодежи в Лиме (Перу), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 81 килограмма она взяла бронзу, подняв в сумме двоеборья 201 килограмм (в рывке 89 и в толчке 112).

Орманбаева показала лучший результат в своей карьере, на предыдущем чемпионате мира в Албании она заняла лишь пятое место.

Напомним, ранее золото завоевали Аянат Жумагали и Сабыр Нурдос, а Акжол Курманбек стал серебряным призером.