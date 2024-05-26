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Казахстан сотворил триумф на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Казахстан сотворил триумф на чемпионате мира по тяжелой атлетике
©instagram.com/wf_rk

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали триумфально выступила на чемпионате мира среди молодежи в Лиме (Перу), передают Vesti.kz.

Она стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов, подняв в сумме двоеборья 222 килограмма (в рывке 97 и в толчке 125).

В топ-3 также вошли представительница Финляндии Минни Хормавирта - 211 (91+120) и Санжана из Индии - 210 (90+120).

Ранее в мужской сетке золото в категории до 89 килограммов взял Сабыр Нурдос, подробности - тут.

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Метки:
Тяжелая атлетика

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