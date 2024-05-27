Казахстан выиграл третий бой в отборе на Олимпиаде

Сегодня, 27 мая, в Бангкоке (Таиланд) начался очередной соревновательный день в рамках заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Первой от Казахстана на ринг поднялась Римма Волосенко, в поединке весовой категории до 60 килограммов она по очкам победила Марию Фелиситас Гангльбауэр из Германии.

В вечерней сессии Валентина Хальзова (до 75 килограммов) выступит против украинки Каролины Махно. Начало - в 16:45.

Ранее в Бангкоке с победы стартовали Назым Кызайбай (до 50 килограммов) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63.5 килограмма).

Женскую сборную Казахстана представляют пять человек, а мужскую - один. Расписание боев приведено по этой ссылке.