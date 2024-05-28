Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности

Турецкий обозреватель Омер Кутсал, освещающий события вокруг "Бешикташа", провел опрос среди болельщиков по поводу будущего казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в стамбульской команде, передают Vesti.kz.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за "орлов" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. В составе "Бешикташа" он завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место.

На момент публикации большинство фанатов (66,3 процента) проголосовали за то, чтобы "Бешикташ" расстался с Зайнутдиновым. Треть респондентов (32,4%) считают, что футболист сборной Казахстана может быть запасным в следующем сезоне. И лишь 1,3 процента участников опроса полагают, что казахстанец станет игроков основы на следующий сезон.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" в августе прошло года из московского ЦСКА. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

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