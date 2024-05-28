Месси "кинул" фанатов в США: они отомстили аргентинцу

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вновь оказался в центре "скандала" в МЛС, разочаровав местных болельщиков, сообщают Vesti.kz.

В ночь на воскресенье "Интер Майами" играл на выезде против "Ванкувер Уайткэпс". Хозяева продали более 50 000 билетов на игру, в которой, как ожидалось, на поле выйдет восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Однако Месси вместе с бывшими звездами "Барселоны" Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом остались в Майами. Им был предоставлен отдых.

Без них "Интер Майми" выиграл со счетом 2:1. На счету Жорди Альбы голевая передача.

Разумеется, жители Ванкувера остались разочарованными отсутствием аргентинца. Во время матча фанаты скандировали "Где Месси?".

Позже в социальных сетях появились фотографии, на которых видны фанаты в футболках Месси с измененной фамилией. Болельщики разными способами делали так, чтобы вместо Messi было написано Missing (в переводе – отсутствующий, пропавший, потерявшийся).

Кто-то из болельщиков исправлял буквы, вклеивая новые, а кто-то не заморачивался и просто наклеивал сверху лист с измененной фамилией.

Where is Messi? Missing says the two boys pic.twitter.com/2K14aZVHhC — HillsideSteak (@HillsideSt81233) May 26, 2024

Отметим, что это не первый случай, когда отсутствие Месси привело к скандалу. 4 февраля "Интер Майами" одержал победу над сборной Гонконга со счетом 4:1. Месси провел всю игру на скамейке запасных.

Во время игры болельщики скандировали "мы хотим Месси" и освистывали совладельца клуба Дэвида Бекхэма. Позднее власти Гонконга потребовали от организаторов матча объяснить отсутствие Месси на поле.

"Барселону" собрались разорить за ошибку с Месси

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период нападающий пять раз сталкивался с повреждениями, большинство из которых имели мышечный характер.

Всего форвард принял участие в 26 матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.