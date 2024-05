Месси "кинул" фанатов в США: они отомстили аргентинцу

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вновь оказался в центре "скандала" в МЛС, разочаровав местных болельщиков, сообщают Vesti.kz.

В ночь на воскресенье "Интер Майами" играл на выезде против "Ванкувер Уайткэпс". Хозяева продали более 50 000 билетов на игру, в которой, как ожидалось, на поле выйдет восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Однако Месси вместе с бывшими звездами "Барселоны" Луисом Суаресом и Серхио Бускетсом остались в Майами. Им был предоставлен отдых.

Без них "Интер Майми" выиграл со счетом 2:1. На счету Жорди Альбы голевая передача.

Разумеется, жители Ванкувера остались разочарованными отсутствием аргентинца. Во время матча фанаты скандировали "Где Месси?".

Позже в социальных сетях появились фотографии, на которых видны фанаты в футболках Месси с измененной фамилией. Болельщики разными способами делали так, чтобы вместо Messi было написано Missing (в переводе – отсутствующий, пропавший, потерявшийся).

Кто-то из болельщиков исправлял буквы, вклеивая новые, а кто-то не заморачивался и просто наклеивал сверху лист с измененной фамилией.

Where is Messi? Missing says the two boys pic.twitter.com/2K14aZVHhC