Мбаппе "отказал" Роналду и сделал шаг к трансферу в "Реал"

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе приобрел особняк в фешенебельном районе Мадрида, который ранее принадлежал бывшему игроку "Реала" валлийцу Гарету Бэйлу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le Parisien.

Ранее в СМИ писали, что Мбаппе купил дом в районе Ла Моралеха. В нем находятся резиденции экс-футболистов "Реала" Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Карима Бензема.

Однако, по данным источника, Мбаппе отказался от идеи покупки особняка в данной местности и выбрал дом в Ла Финке, который ранее принадлежал Бэйлу, выступавшему за "сливочных" с 2013 по 2022 год. Район считается одним из самых безопасных в Мадриде, в нем проживают нынешние футболисты "Реала". Покупка Мбаппе оценивается в несколько миллионов евро.



Ранее Мбаппе объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. При этом 25-летний футболист не сообщил, в каком клубе он продолжит карьеру. Ожидается, что француз перейдет в "Реал" и подпишет с мадридским клубом контракт сроком на пять лет, по которому будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро за сезон.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Напомним, Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.