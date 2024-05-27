Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

Останется в Турции? Каким был первый сезон Зайнутдинова в "Бешикташе"

Останется в Турции? Каким был первый сезон Зайнутдинова в "Бешикташе"
©instagram.com/bateka_11

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов закончил свой первый сезон в составе  "Бешикташа". Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступление 26-летнего футболиста и очертил в нем главные составляющие.

Статистика 

Количество игр в этом сезоне определенно выделяется на фоне всей карьеры Зайнутдинова. Так много матчей он не проводил никогда. Во всех турнирах суммарно у Бахтиера 37 матчей - 27 в чемпионате Турции, 3 в Кубке Турции и 7 в еврокубках. С подобной плотностью игр казахстанец не сталкивался ни в ЦСКА, ни в "Ростове", ни в "Астане". 27 матчей в Суперлиге - хороший показатель, хотя тут стоит обратить внимание и на количество минут. Например, в прошлом сезоне за ЦСКА Бахтиер сыграл 21 матч в РПЛ и у него накопилось 1653 минуты и это даже больше, чем в прошедшей кампании за "Бешикташ" в Суперлиге - 1625 минут. 

Да, многие указывают на проблему результативности, у Бахтиера всего один забитый гол. С виду выглядит парадоксально, что игрок больше забил за сборную в этот период, чем за клуб. Но тут мы плавно должны перейти к другому фактору.

Интерпретация роли 

Трансфер Зайнутдинова изначально воспринимался всеми - руководством, тренерским штабом, болельщиками - как приход атакующего игрока в среднюю линию. Но в итоге получилось, что Бахтиер стал главным универсалом команды и большинство матчей сыграл в оборонительных позициях. 

Вот количество его игр по позициям для наглядности: 

Левый защитник - 14;
Центральный защитник - 11;
Левый Вингер - 8;
Правый Вингер - 2;
Центр. полузащитник - 1;
Атак. полузащитник - 1.

Что мы видим? В позициях, на которых Бахтиер был задействован в сборной, он практически не играл в клубе, по сути, всего два матча в качестве центрального/атакующего полузащитника. 

При этом у "Бешикташа" было шесть (!) главных тренеров в этом сезоне, но каждый из них в итоге отдавал казахстанцу роль либо на фланге обороны, либо в центре. Чаще остальных в полузащиту (как правило, на фланг) игрока ставил Шенол Гюнеш, те самые восемь матчей в качестве левого вингера Бахтиер провел при нем. Увы, когда Зайнутдинову предоставляли шансы в атаке, он не давал статистику. Но голы в целом были проблемой "Бешикташа", что отражают показатели других игроков. Например, лучшим по системе "гол+пас" в итоге стал молодой Семих Кылычсой (10 голов), а такие известные форварды, как Дженк Тосун и Винсент Абубакар забили шесть и пять голов соответственно.

Адаптация к команде и болельщикам 

В Турции Бахтиер столкнулся с абсолютно другой реальностью по сравнению с Россией. Раздевалка "Бешикташа", по сообщениям турецкой прессы, по крайней мере, в первой части сезона была разрознена. Было дробление на турецкую часть игроков, африканских легионеров и других иностранцев. Неслучайно зимой клуб покинули сразу три франкоговорящих легионера - Розье, Онана и Байи. По нашей информации, Бахтиера изначально шокировало отсутствие единения внутри коллектива, как это было в ЦСКА, и еще он оказался неприятно удивлен холодному приему со стороны турецких игроков.

Все это, конечно, накладывало определенный стресс. Кроме того, надо учитывать давление болельщиков. "Бешикташ" очень большой клуб в Турции и здесь даже после одной неудачной игры может обрушиться шквал критики. К этому Бахтиеру тоже пришлось привыкать. 

"Бешикташ" спас сезон, но их менеджмент - катастрофа 

Когда в одном сезоне командой руководят шесть тренеров - это аномалия и тотальная дестабилизация. Но каким-то чудом "Бешикташ" не завалился окончательно и даже взял трофей - Кубок Турции. Для Зайнутдинова это уже большой плюс, он, кстати, берет Кубок страны второй год подряд (в прошлом году побеждал вместе с ЦСКА в Кубке России). 

Постоянная смена тренеров и отсутствие костяка команды, несомненно, сказалось и на сезоне Зайнутдинова. В более стабильной обстановке он мог бы проявить себе ярче.

Останется ли Зайнутдинов в Турции? 

С одной стороны, Бахтиер проявил себя высочайшим профессионалом, невероятным универсалом, бойцом, который идет до конца и не токсичен в раздевалке. Но проблема в том, что для Турции этого мало. Суперлига заточена на индивидуальности. Даже топ-команды больше полагаются на звезд, нежели на тактическое влияние тренера.

Зайнутдинов не проявил себя как звезда, но показал себя сверхполезным игроком. Сложно сказать, что решит сам "Бешикташ" и Зайнутдинов. В клубе многое будет зависеть от выбора нового главного тренера, возможно, туда придет Нури Шахин. 

У Зайнутдинова абсолютно точно будут варианты в РПЛ, причем от топ-команд. Но возвращение в Россию сейчас для Бахтиера представляется третьим выбором. Идеальный расклад - поехать дальше, в топ-лигу. Остаться в "Бешикташе" - следующий по приоритетности выбор. РПЛ - это уже путь отхода, если не будет вариантов в Европе и в Стамбуле обозначат отказ от его кандидатуры. 

Фото: bjk.com.tr©

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:37
Турция
©instagram.com/bateka_11 Останется в Турции? Каким был первый сезон Зайнутдинова в "Бешикташе"
Вчера , 23:02
Турция
©КФФ Зайнутдинов и Аймбетов неудачно завершили сезон в Турции
Вчера , 20:59
Турция
©adanademirspor.org.tr В чемпионате Турции решили судьбу Аймбетова после его исторического гола
24 мая, 15:47
Турция
©instagram.com/bateka_11 Зайнутдинов отреагировал на историческое событие
23 мая, 19:15
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Аймбетова "кинули" на деньги в Турции: игроки бегут из команды
23 мая, 14:14
Турция
©ФК "Бешикташ" Двойной бонус для Зайнутдинова и "Бешикташа". Что нужно знать о финале Кубка Турции?
23 мая, 13:00
Турция
©ФК "Бешикташ" Первый трофей Зайнутдинова? Прямая трансляция матча "Бешикташа" за Кубок Турции
23 мая, 08:30
Турция
©ФК "Бешикташ" Пришли хорошие новости по Зайнутдинову
23 мая, 07:20
Турция
©ФК "Адана Демирспор" Турецкий клуб Аймбетова решил судьбу Балотелли и главного тренера
22 мая, 18:32
Турция
©ФК "Бешикташ" УЕФА выбрал клуб Зайнутдинова. Детали
22 мая, 15:24
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Аймбетов "потерял" 90 миллионов в Турции
21 мая, 11:44
Турция
©ФК "Бешикташ" Моуринью согласился тренировать Зайнутдинова. Подробности
19 мая, 07:40
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону
18 мая, 21:55
Турция
©instagram.com/adskulubu Клуб Абата Аймбетова исключили из еврокубков. Известна причина
17 мая, 23:56
Турция
©twitter.com/AdsKulubu Абат Аймбетов забил первый гол за турецкий клуб
15 мая, 20:41
Турция
©liverpoolfc.com Ассистент Юргена Клоппа "кинул" Зайнутдинова
14 мая, 11:00
Турция
©instagram.com/aimbetov9507 Абат Аймбетов лишился звездного одноклубника: он играл с Криштиану Роналду
13 мая, 16:20
Турция
©КФФ Аймбетов и Зайнутдинов больше не сыграют в Турции? Впереди нервная концовка и неясность
12 мая, 23:55
Турция
©facebook.com/AdsKulubu Команда Аймбетова пропустила в матче чемпионата Турции шесть голов
11 мая, 19:40
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" решил судьбу Зайнутдинова
11 мая, 08:10
Турция
©ФК "Бешикташ" Фанаты Зайнутдинова узнали хорошую новость из "Бешикташа"
8 мая, 07:25
Турция
©ФК "Бешикташ" Команда Зайнутдинова одержала победу и поспорит за Лигу Европы в финале
7 мая, 21:53
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинов получил плохие новости из "Бешикташа"
6 мая, 20:25
Турция
©twitter.com/Besiktas Клуб Зайнутдинова нацелился на звездного напарника Месси
5 мая, 18:51
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова нацелился на тренера из Бундеслиги
4 мая, 23:12
Турция
©instagram.com/bateka_11 Бахтиер Зайнутдинов разместил радостный пост
3 мая, 12:45
Турция
©facebook.com/AdsKulubu Сколько зарабатывает Аймбетов в Турции: на равных с экс-игроком "Реала" и в разы меньше Балотелли
27 апреля, 23:34
Турция
©ФК "Бешикташ" Тремя голами и удалением закончилось дерби "Бешикташа" Зайнутдинова с "Фенербахче"
27 апреля, 20:25
Турция
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову на дерби с "Фенербахче"
23 апреля, 18:11
Турция
©instagram.com/bateka_11 Неожиданный кандидат на пост тренера "Бешикташа" Зайнутдинова сделал заявление

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus