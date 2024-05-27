Останется в Турции? Каким был первый сезон Зайнутдинова в "Бешикташе"

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов закончил свой первый сезон в составе "Бешикташа". Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступление 26-летнего футболиста и очертил в нем главные составляющие.

Статистика

Количество игр в этом сезоне определенно выделяется на фоне всей карьеры Зайнутдинова. Так много матчей он не проводил никогда. Во всех турнирах суммарно у Бахтиера 37 матчей - 27 в чемпионате Турции, 3 в Кубке Турции и 7 в еврокубках. С подобной плотностью игр казахстанец не сталкивался ни в ЦСКА, ни в "Ростове", ни в "Астане". 27 матчей в Суперлиге - хороший показатель, хотя тут стоит обратить внимание и на количество минут. Например, в прошлом сезоне за ЦСКА Бахтиер сыграл 21 матч в РПЛ и у него накопилось 1653 минуты и это даже больше, чем в прошедшей кампании за "Бешикташ" в Суперлиге - 1625 минут.

Да, многие указывают на проблему результативности, у Бахтиера всего один забитый гол. С виду выглядит парадоксально, что игрок больше забил за сборную в этот период, чем за клуб. Но тут мы плавно должны перейти к другому фактору.

Интерпретация роли

Трансфер Зайнутдинова изначально воспринимался всеми - руководством, тренерским штабом, болельщиками - как приход атакующего игрока в среднюю линию. Но в итоге получилось, что Бахтиер стал главным универсалом команды и большинство матчей сыграл в оборонительных позициях.

Вот количество его игр по позициям для наглядности:

Левый защитник - 14;

Центральный защитник - 11;

Левый Вингер - 8;

Правый Вингер - 2;

Центр. полузащитник - 1;

Атак. полузащитник - 1.

Что мы видим? В позициях, на которых Бахтиер был задействован в сборной, он практически не играл в клубе, по сути, всего два матча в качестве центрального/атакующего полузащитника.

При этом у "Бешикташа" было шесть (!) главных тренеров в этом сезоне, но каждый из них в итоге отдавал казахстанцу роль либо на фланге обороны, либо в центре. Чаще остальных в полузащиту (как правило, на фланг) игрока ставил Шенол Гюнеш, те самые восемь матчей в качестве левого вингера Бахтиер провел при нем. Увы, когда Зайнутдинову предоставляли шансы в атаке, он не давал статистику. Но голы в целом были проблемой "Бешикташа", что отражают показатели других игроков. Например, лучшим по системе "гол+пас" в итоге стал молодой Семих Кылычсой (10 голов), а такие известные форварды, как Дженк Тосун и Винсент Абубакар забили шесть и пять голов соответственно.

Адаптация к команде и болельщикам

В Турции Бахтиер столкнулся с абсолютно другой реальностью по сравнению с Россией. Раздевалка "Бешикташа", по сообщениям турецкой прессы, по крайней мере, в первой части сезона была разрознена. Было дробление на турецкую часть игроков, африканских легионеров и других иностранцев. Неслучайно зимой клуб покинули сразу три франкоговорящих легионера - Розье, Онана и Байи. По нашей информации, Бахтиера изначально шокировало отсутствие единения внутри коллектива, как это было в ЦСКА, и еще он оказался неприятно удивлен холодному приему со стороны турецких игроков.

Все это, конечно, накладывало определенный стресс. Кроме того, надо учитывать давление болельщиков. "Бешикташ" очень большой клуб в Турции и здесь даже после одной неудачной игры может обрушиться шквал критики. К этому Бахтиеру тоже пришлось привыкать.

"Бешикташ" спас сезон, но их менеджмент - катастрофа

Когда в одном сезоне командой руководят шесть тренеров - это аномалия и тотальная дестабилизация. Но каким-то чудом "Бешикташ" не завалился окончательно и даже взял трофей - Кубок Турции. Для Зайнутдинова это уже большой плюс, он, кстати, берет Кубок страны второй год подряд (в прошлом году побеждал вместе с ЦСКА в Кубке России).

Постоянная смена тренеров и отсутствие костяка команды, несомненно, сказалось и на сезоне Зайнутдинова. В более стабильной обстановке он мог бы проявить себе ярче.

Останется ли Зайнутдинов в Турции?

С одной стороны, Бахтиер проявил себя высочайшим профессионалом, невероятным универсалом, бойцом, который идет до конца и не токсичен в раздевалке. Но проблема в том, что для Турции этого мало. Суперлига заточена на индивидуальности. Даже топ-команды больше полагаются на звезд, нежели на тактическое влияние тренера.

Зайнутдинов не проявил себя как звезда, но показал себя сверхполезным игроком. Сложно сказать, что решит сам "Бешикташ" и Зайнутдинов. В клубе многое будет зависеть от выбора нового главного тренера, возможно, туда придет Нури Шахин.

У Зайнутдинова абсолютно точно будут варианты в РПЛ, причем от топ-команд. Но возвращение в Россию сейчас для Бахтиера представляется третьим выбором. Идеальный расклад - поехать дальше, в топ-лигу. Остаться в "Бешикташе" - следующий по приоритетности выбор. РПЛ - это уже путь отхода, если не будет вариантов в Европе и в Стамбуле обозначат отказ от его кандидатуры.

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