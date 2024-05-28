Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за лицензии на Олимпиаду

Сегодня, 28 мая, в Бангкоке (Таиланд) продолжатся бои в рамках заключительного мирового отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступят два боксера. В дневной сессии Мухаммедсабыр Базарбайулы в 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма встретится турком Мизаном Айколом. Их поединок, ориентировочно, начнется в 11:45 по астанинскому времени.

В вечерней сессии Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) в 1/16 финала подерется с американкой Шерой Мэй Патрисио. Начало боя - в 16:45.

Прямая трансляция для просмотра будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Ранее свои поединки на турнире выиграли Назым Кызайбай (до 50 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

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