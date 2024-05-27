Огненный старт! Как боксеры из Казахстана бьются за последние лицензии на Олимпиаду

Три боксера из Казахстана успешно стартовали во втором мировом квалификационном турнире, который проходит в Таиланде, а корреспондент Vesti.kz делится некоторыми деталями важного старта в Бангкоке.

Ранее мы разобрали детали олимпийского турнира, где будет разыграна 51 лицензия: Казахстан добыл уже семь квот, а боксеры были причислены к кандидатам на золото Игр в Париже.

В мужской части состязания выступает только Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) и стартовал он с победы. В первом поединке казахстанец боксировал с филлипинским боксером-профессионалом Кристианом Питтом Лорантом по прозвищу "Золотой мальчик".

В 16 лет Кристиан был признан лучшим боксером юниорского чемпионата Азии, а через два филиппинец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в своей возрастной категории. Базарбайулы не обратил внимание на регалии конкурента и уверенно выиграл противостояние, а во втором круге будет биться с Мизаном Айколом из Турции.

Фото: ©ДРС

У женщин в наилегчайшем весе Назым Кызайбай (до 50 килограммов) начала турнир с поединка против Николь Дуриковой из Словакии. Конкурентка из Европы можно было опасаться, но поединок не получился затяжным: двукратная чемпионка из Казахстана выиграла схватку за неполных два раунда.

Что дальше? Во втором раунде Кызайбай предстоит сразиться с первой сеянной турнира в Бангкоке – южнокорейской спортсменкой Джун Джу Хен. Эта та кореянка, которая проиграла в первом квалификационном турнире в Италии другой казахстанке – ее обыграла Алуа Байкибекова. Ждем еще одну победу для Казахстана.

В квартет сильнейших в категории до 54 килограммов должна пробиться Улжан Сарсенбек, если хочет поехать на Олимпиаду. Первая соперница - американка Шера Мей Патрисио. В 2022 году конкурентка выиграла чемпионат США, а через два года получила право представляет свою страну в олимпийском отборе.

Американка уже претендовала на лицензию, когда поехала на квалификацию в Италию. Шера одержала две победы, но в третьем бою уступила Джутамас Джитпонг из Тайланда и завершила борьбу за квоту на Игры-2024. Теперь нас ждет дуэль спортсменок из Казахстана и США.

Фото: ©ДРС

Еще две казахстанки уже успешно стартовали. Сначала Римма Волосенко (до 60 килограммов) побила Марию Фелиситас Гангльбауэр из Германии, а затем Валентина Хальзова (до 75 килограммов) выиграла у Каролины Махно из Украины.

На последнюю квоту претендует Наталья Богданова (до 66 килограммов), которая встретится с с экс-россиянкой Кристиной Кулуховой, ныне представляющей Сербию. Предположим, что это будет серьезный поединок, ведь молодая конкурентка имеет титул - победу на юниорском чемпионате Европы.

Разгромом завершился бой чемпионки мира по боксу из Казахстана в отборе на Олимпиаду

Добавим, что ранее мы разобрали олимпийскую квалификацию в каждой весовой категории, а параллельно были выбраны кандидаты на медали Олимпиады в мужской сетке.

Что касается турнира в Бангкоке, то все обладатели олимпийских лицензий станут известны 2 июня.

Казахстан выиграл третий бой в отборе на Олимпиаде