Разгромом завершился бой чемпионки мира по боксу из Казахстана в отборе на Олимпиаду

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Казахстанка Валентина Хальзова провела бой на стадии 1/16 финала лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в весовой категории до 75 килограммов стала украинка Каролина Махно. Итогом противостояния стала победа Хальзовой единогласным решением судей (5:0). Она продолжит путь за лицензией на Олимпиаду-2024.
Отметим, что Валентина является чемпионкой мира-2016 и серебряной призеркой чемпионата Азии-2017.
Ранее сегодня свой поединок провела другая представительница Казахстана Римма Волосенко (60 кг): она взяла верх над Фелиситас Марией Гангльбауэр из Германии.
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