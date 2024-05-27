Разгромом завершился бой чемпионки мира по боксу из Казахстана в отборе на Олимпиаду

Казахстанка Валентина Хальзова провела бой на стадии 1/16 финала лицензионного олимпийского турнира по боксу в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 75 килограммов стала украинка Каролина Махно. Итогом противостояния стала победа Хальзовой единогласным решением судей (5:0). Она продолжит путь за лицензией на Олимпиаду-2024.

Отметим, что Валентина является чемпионкой мира-2016 и серебряной призеркой чемпионата Азии-2017.

Ранее сегодня свой поединок провела другая представительница Казахстана Римма Волосенко (60 кг): она взяла верх над Фелиситас Марией Гангльбауэр из Германии.