Как побить Джалолова? Кункабаеву подсказали способ и привели в пример Усика

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов назвал корреспонденту Vesti.kz сильные стороны узбекского боксера супертяжелого веса Баходира Джалолова и подсказал казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву секрет победы над ним.

Специалист сделал это на примере супербоя украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри, в котором представитель Украины победил решением судей.

"У Джалолова рост, данные. Он навязывает свой бой, свою тактику. Наносит удары постоянно, а Кункабаев пятится. Не показывает все свои усилия. То есть выходит на бой заранее с согласием проиграть внутренним. Ничего не меняет. Тактическая подготовка и кардиоподготовка нужны ему. Вы смотрели бой Усик – Фьюри? Вот, пересмотрите еще раз, и бои Джалолова с Кункабаевым посмотрите и сравните. Фьюри большой, выше рост, данные. Но Усик навязал ему свою тактику. Кункабаеву нужно свою тактику навязать Джалолову, четко с тренерским штабом посмотреть, за счет скорости например, первым номером или контригрой.

Вот Усик в бою с Фьюри четко придерживался четко разработанной тактики- не дал Фьюри навязать свой бой. Усик разобрал его по полочкам и выдержал все 12 раундов. Я прямо наслаждался этим боем. Джалолов бьющий, мастер безусловно,как и Фьюри. Тренерскому штабу посмотреть нужно что сделать: Кункабаев себе, как бы предел поставил. Как автомобиль на одной третьей передачи, а можно включить пятую, шестую. Надо прогрессировать, прежде всего тактически. Вот Усик пропустил ударов пять, но продолжал давить Фьюри, гнул свою линию. Бой Усик – Фьюри эталон, образец того, что решает в боксе мастерство. Есть поговорка "против лома нет приема, если нет другого лома". Усик не повелся, не сорвался, следовал своей тактике От и До. Психологически и тактически обыграл соперника. То есть он управляемый боксер, тренерский штаб как сказал, так и сделал он. Управляемый бокс. Нашли ключ тренеры.

Нужно изучать соперника, ставить цели и задачи. Найти ключ к Джалолову, тактический план и полностью выполнить его на ринге", - отметил Манкенов.

Джалолов и Кункабаев заработали олимпийские лицензии в Париж (Франция). Игры пройдут летом этого года. При этом узбекистанец выступит в звании действующего олимпийского чемпиона.

В последний раз принципиальные соперники встречались на чемпионате Азии 2023 года, тогда узбекистанец оказался сильнее решением судей.