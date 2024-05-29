Боксер из Казахстана выиграл третий бой в отборе на Олимпиаду

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал третью победу в отборе Олимпиады-2024, проходящем в Таиланде, передает Vesti.kz.
В 1/8 финала боя в весе до 63,5 килограммов Базарбайулы победил раздельным решением судей итальянца Джанлуиджи Малангу.
После боя он поделился своими впечатлениями.
"Слава богу, одержал победу. Третий бой был сложным. Сюда приезжают сильнейшие. Хороший итальянский боксер. Выполнил установку тренеров и одержал победу. Было нелегко. Тренера сказали выдергивать его на себя. Немного не получалось выполнить установку где-то и было тяжело. Высокий рост соперника? Уже привык к этому. Кубинский боксер? Он серебряный призер чемпионата мира. Будем выполнять установку тренеров и победим", — сказал Мухаммедсабыр.
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