Прямая трансляция боя боксера из Казахстана за лицензию на Олимпиаду

Завтра, 31 мая, Бангкоке (Таиланд) состоятся поединки за выход в полуфинал заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступит только один боксер. Так, в 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограмма Мухаммедсабыр Базарбайулы встретится с кубинцем Эрисланди Альваресом, имеющего опыт выступлений на профи-ринге (3-1, 1 КО).

В прямом эфире поединок покажет Qazsport, начало в 11:00. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Добавим, что сборной Казахстана осталось добрать одну олимпийскую лицензию у мужчин в этом весе.

Обладатели путевок на Олимпиаду-2024 по итогам турнира в Бангкоке станут известны 2 июня.