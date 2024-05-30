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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Прямая трансляция боя боксера из Казахстана за лицензию на Олимпиаду

Прямая трансляция боя боксера из Казахстана за лицензию на Олимпиаду
©ДРС

Завтра, 31 мая, Бангкоке (Таиланд) состоятся поединки за выход в полуфинал заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана выступит только один боксер. Так, в 1/4 финала весовой категории до 63,5 килограмма Мухаммедсабыр Базарбайулы встретится с кубинцем Эрисланди Альваресом, имеющего опыт выступлений на профи-ринге (3-1, 1 КО).

В прямом эфире поединок покажет Qazsport, начало в 11:00. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Добавим, что сборной Казахстана осталось добрать одну олимпийскую лицензию у мужчин в этом весе.

Обладатели путевок на Олимпиаду-2024 по итогам турнира в Бангкоке станут известны 2 июня.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Бокс Таиланд

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