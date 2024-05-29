Побьет Джалолова и Кункабаева? Казахский супертяж уверенно идет к своей первой Олимпиаде

Этнический казах из Китая Данабек Байгазы успешно стартовал на лицензионном олимпийском турнире по боксу в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Байгазы сразился с литовским супертяжем Йонасом Язевичюсом и нокаутировал его во втором раунде. Таким образом, казах вышел в следующую стадию турнира.

"Бронзовый призер Азиатских игр из Китая Данабек Байгазы дважды был близок к тому, чтобы пройти квалификацию на парижские Олимпийские игры, но у него все еще есть сильная мотивация сделать это, поэтому он нокаутировал литовца Йонаса Язевичюса", - комментирует успех казахского боксера пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBС).

Отметим что в этом весе выступают извечные соперники Баходир Джалолов из Узбекистана и Камшыбек Кункабаев из Казахстана. Боксеры уже обеспечили себе участие на Олимпиаде.