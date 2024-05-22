Соперник Казахстана добился уникального достижения на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии завершился групповой этап. Одна из команд стала автором уникального достижения, передают Vesti.kz.

Так, сборная Швеции выиграла все семь матчей и заняла первое место в группе В, набрав 21 балл.

В ходе турнира шведы обыграли Казахстан (3:1), который с 6 очками финишировал на шестом месте в таблице и сохранил прописку в элитном дивизионе.

В четвертьфинале Швеция встретится с Финляндией. Также на этой стадии сыграют Канада - Словакия, Швейцария - Германия и США - Чехия. Игры пройдут 23 мая.

Полуфиналы и матч за третье место с финалом запланированы на 25 и 26 мая соответственно.