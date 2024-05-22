Победа Казахстана на ЧМ по хоккею вызвала неоднозначную реакцию

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко в своем стиле сыронизировал по поводу победы сборной Казахстана в решающем матче группового этапа чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.
Подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли в заключительной игре Польшу и сохранили прописку в элитном дивизионе.
"Все в Еркинкалу, праздновать. Казахстан близок к победе на чемпионате мира.
Чемпионат мира завершен. Все приехали в Чехию посмотреть на гол Михайлиса. И он не подвел. Больше ничего интересного не будет", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Ранее на ЧМ определились все пары 1/4 финала:
Канада - Словакия;
Швейцария - Германия;
Швеция - Финляндия;
США - Чехия.
Игры пройдут 23 мая. Полуфиналы и матч за третье место с финалом запланированы на 25 и 26 мая соответственно.
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