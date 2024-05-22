"Попадание Казахстана в плей-офф ЧМ - это анекдот". Откровения специалиста

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев подвел итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева, как и предполагалось, не вышли в плей-офф, но при этом сохранили прописку в элитном дивизионе, финишировав на шестом месте в группе B.

"Казахстанцы выполнили свою задачу, оставшись в высшем дивизионе. Это уже для них хорошо. Другой вопрос, что из года в год мы видим приблизительно одну и ту же картину. Менять ее не хотят, или не могут, или не знают, как поменять. Проигрывать с таким счетом, как они это делали, наверное, не совсем хорошо. Были горячие головы, которые предполагали, могут ли они попасть в плей-офф. Это надо совсем не знать хоккей, не знать ситуацию, которая складывается в европейских, североамериканских командах. На 90 процентов сборная Казахстана сформирована из "Барыса", который не выходит в плей-офф КХЛ. Говорить о том, что она может попасть в плей-офф чемпионата мира, - это что-то на уровне анекдота. Если руководство все устраивает, значит, устраивает, что еще сказать, - сказал Плющев "Советскому спорту".

Ранее определились все участники плей-офф. В четвертьфинале сыграют Швеция - Финляндия, Канада - Словакия, Швейцария - Германия и США - Чехия. Игры пройдут 23 мая.