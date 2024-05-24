В России оценили выживание сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский тренер Дмитрий Рябыкин высказался о выступлении сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.
Казахстанцы заняли шестое место в группе В и сохранили прописку в элитном дивизионе.
"Мы говорили, что решающим для наших соседей станет матч с поляками. Так и произошло, Казахстан победил и выжил, Польша отправилась дивизионом ниже. Все как и ожидалось", - приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.
Отметим, что после выступления в Чехии главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев лишился своего поста, на его место был назначен иностранный специалист, подробности - здесь.
Загрузка матч-центра...
Реклама