Казахстан узнал соперников по группе на ЧМ-2025 по хоккею

Стали известны составы группы чемпионате мира по хоккею 2025 года в Швеции и Дании, в котором примет участие и сборной Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет с 9 по 25 мая 2025 года. Игры первой группы, два четвертьфинала, полуфиналы, игры за бронзу и золото пройдут в шведском Стокгольме, а матчи второй группы и два четвертьфинала примет датский Хернинг.

Команды были распределены на группы согласно рейтингу и с учетом пожеланий организаторов турнира.

Так, сборная Казахстана по попала в группу В, где сыграет с командами Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии и США.

Группа А выглядит так: Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Латвия, Словакия, Словения, Швеция.

Напомним, что победителем ЧМ-2024 стала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию (2:0). В матче за бронзу Швеция победила Канаду (4:2).

Казахстан выступал в группе В и занял шестое место, сохранив прописку в элитном дивизионе.