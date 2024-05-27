Сборная Канады по хоккею повторила фиаско 2018 года

В Чехии определились призеры и победитель чемпионата мира-2024 по хоккею. Матчи проходили в Праге и Остраве, передают Vesti.kz.

Золото завоевали чешские хоккеисты, обыграв в финале Швейцарию.

Бронзу добыла сборная Швеции, оказавшаяся сильнее Канады в матче за третье место. Видео голов доступно здесь.

Таким образом, "Кленовые листья" остались без медалей на ЧМ впервые с 2018 года. В Дании они также стали четвертыми. К нынешнему турниру они подходили в ранге чемпионов 2023 года.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Швеции и Дании.

Напомним, на прошедшем турнире сборная Казахстана выступала в группе В, финишировала на шестом месте и сохранила прописку в элитном дивизионе. Впоследствии главный тренер команды Галым Мамбеталиев лишился своего поста, на его место назначили иностранного специалиста.