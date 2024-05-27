3-кратный чемпион мира рассказал правду о сборной Казахстана

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко высказался о прошедшем чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии. Также затронул уровень сборных Белоруссии и Казахстана, с которыми россияне проводят товарищеские матчи, передают Vesti.kz.

Золото завоевали чешские хоккеисты, обыграв в финале Швейцарию. В матче за бронзу Швеция выиграла у Канады.

"У шведов очень приличная команда собралась, практически весь коллектив из НХЛ - только пару человек играет в Европе. Поэтому и уровень команды очень высокий: мне понравилась шведская команда и по движению, и по технике. При этом и финны им в четвертьфинале мало что дали создать, и чехи вынесли в полуфинале. Хотелось бы видеть "Тре Крунур" в финале, конечно, но и бронзовые медали на таком турнире можно считать хорошим результатом. Нам бы здесь было очень тяжело попасть в тройку. Мы давно не играем, и возвращаться на этот уровень будет довольно болезненно. При всем уважении к сборным Белоруссии и Казахстана, но это не те соперники, с которыми можно себя проверить", - сказал Терещенко "Матч ТВ".

На ЧМ в Чехии сборная Казахстана выступала в группе В, финишировала на шестом месте и сохранила прописку в элитном дивизионе.