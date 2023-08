Садио Мане сделал заявление об уходе из "Баварии"

Сенегальский форвард Садио Мане прокомментировал свой уход из "Баварии", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, хочет приобрести Мане из мюнхенского клуба и готов выложить за него 37 миллионов евро.

"Уход из "Баварии" причиняет мне боль. Я бы хотел другой концовки. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Я хотел доказать это всем в этом сезоне. Тем не менее, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего в будущем", - цитирует Мане журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в твиттере.

❗️Exclusive Sadio #Mané! On his departure from FC Bayern he told me:



"Leaving FC Bayern hurts me. I would have wished for a different ending. I know that I could have helped the team this season. I wanted to prove it to everyone this season. Nevertheless, I only wish the club… pic.twitter.com/D6ZrKmYDmt