Впервые за 40 лет! "Барселона" нашла замену Хави

Каталонская "Барселона" нашла нового тренера на случай отставки испанского специалиста Хави Эрнандеса, передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

По информации источника в сфере интересов "сине-гранатовых" находится нынешний рулевой мюнхенской "Баварии" Томас Тухель. Спортивный директор каталонцев Деку поддерживает контакт с представителями немецкого специалиста. Тухеля считают одним из лучших вариантов, предлагаемых на рынке в данный момент.

50-летний специалист возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. Срок контракта между Томасом и мюнхенским топ-клубом истекает в конце июня следующего года. Ранее сообщалось, что клуб может уволить Тухеля по окончании нынешнего сезона.

Ранее предполагалось, что Хави покинет "Барселону", о чем публично объявил в январе. Недавно специалиста убедили остаться минимум на один сезон. С испанским специалистом "сине-гранатовые" выиграли чемпионат и Суперкубок страны.

Отметим, что если Тухель окажется у руля "Барселоны", то это будет первый за 40 лет, случай пришествия немецкого специалиста в стан каталонского клуба.